Перечислены способы не слечь с гриппом перед Новым годом

Заболеть чем бы то ни было всегда неприятно. А слечь с недугом под самый Новый год — вообще катастрофа. Особенно сейчас, когда в стране вовсю бушует свиной грипп. Так что врач-инфекционист Светлана Герасенко рассказала, как встретить грипп во всеоружии, чтоб провести новогодние праздники не в постели, а за праздничным столом и даже за зимними забавами.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В первую очередь, по словам специалиста, нужно укреплять свой иммунитет с помощью витаминов. Это актуально не только перед праздником, а в целом во время холодов и эпидемий. Чтобы уберечь себя от болячек, следует принимать витамины А, С, Е, D, цинк, а также дигидрокверцетин. Это минимальный набор, который поможет организму укрепить мембраны иммунных клеток и усилить сопротивляемость вирусам.

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«Наши симбионтные дружественные бактерии являются первой линией обороны для паразитов. И если они сильны и активны, вирусам через их колонии не пройти. Для того чтобы укрепить ваш микробиом, не используйте антибиотики и антисептики и правильно "кормите" вашу микрофлору», — добавила Герасенко.

По словам медика, полезные бактерии любят клетчатку, оболочки овощей и несладких фруктов, цельнозерновые крупы. А самый популярный и излюбленный «салат для микрофлоры» — это тёртая морковь с пассированным луком и растительным маслом.

Но не нужно кормить себя только этим салатом. В целом пересмотрите свой рацион. Нужно помнить, что сладкие и мучные блюда иммунитет и наша микрофлора не любят. Поэтому лучше исключить или резко ограничить их в рационе: 40% должны занимать каши и хлеб из цельного зерна, 35% — овощи и фрукты, 20% — мясные и молочные продукты и только 5% — сахар и жир.

Закаливания также помогут укрепить защитную систему организма. Но не нужно сразу кидаться в прорубь или валяться в сугробах, если вы не занимались этим раньше. Достаточно для начала применять контрастные обливания стоп тёплой и прохладной водой от одной до пяти минут один-два раза в день.