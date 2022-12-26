6 проблем, которые у вас появятся из-за сна с включенным светом

Вообще спать со светом можно. Но только не постоянно, а время от времени. Иначе вы можете столкнуться с определёнными проблемами со здоровьем.

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Что же будет с вами, если вы станете спать с включенным светом постоянно?

Нарушение секреции мелатонина. Если вы ложитесь спать с выключенным светом, то ваш организм будет выделять гормон мелатонин, связанный с ростом и с хорошим сном. Но если ваши глаза всё-таки улавливают свет, то данный гормон уже не будет производиться, что плохо скажется на здоровье.

Сбой биологических часов. В результате у человека может возникнуть бессонница, ему будут часто сниться различные сны, могут быть трудности с тем, чтобы организм перешёл в фазу глубокого сна. Кроме того, он может столкнуться с сонливостью, рассеянностью, вялостью в течение дня.

Замедление усвоения кальция. Особенно выражен этот эффект у детей. У них при сне с включенным светом в течение долгого времени усвоение кальция замедляется на 25 %. В итоге ребёнок может плохо расти, у него могут быть ноги колесом, может развиться рахит. У пожилых может возникнуть остеопороз.

Ускорение старения кожи. Из-за сна при свете снижается скорость обмена веществ, нарушается метаболизм, ухудшается функция регенерации кожного покрова. В итоге со временем кожа станет более тусклой, грубой, на ней могут появиться пятна.

Ухудшение здоровья глаз. Свет мешает зрачкам расслабиться ночью. Это может способствовать снижению остроты зрения и повышению вероятностью развития некоторых глазных заболеваний.