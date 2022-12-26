О чем может говорить боль в животе

Речь может идти о серьезных заболеваниях.

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Боль в животе многими из нас воспринимается как вполне нормальное состояние, которое нудно просто пережить. На самом деле, резь или тянущая боль может говорить о довольно серьезных изменениях в организме. Мы решили собрать самые неприятные болезни, о которых вам может «кричать» организм через боль в животе.

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Болезни печени

Наверное, один из самых многострадальных органов современного человека. Боль в правой стороне живота должна вас насторожить, особенно если печень — ваше слабое место и вы об этом знаете. Речь может идти о серьезном нарушении функции органа, а значит, ваш природный фильтр уже не защищает вас должным образом. Как же печень дает о себе знать? Как правило, это боли в правом боку, внезапная тошнота, нарушение сна, а также изменение цвета кожи.

Гастрит

Казалось бы, самая популярная болезнь, с которой обращаются к гастроэнтерологу хотя бы раз в жизни. Тем не менее гастрит может быть опасен, в первую очередь, тем, что вы можете иметь дело с язвенным гастритом и даже не подозревать об этом. Как понять, что пора обращаться к специалисту? Вы начинаете испытывать серьезный дискомфорт в области груди, чувствуете тянущую боль в животе или же постоянно боретесь с тошнотой.

Аппендицит

Затягивать с лечением аппендицита точно не стоит — он быстро переходит в перитонит. Врачи советуют сразу же обращаться в скорую, если замечаете у себя следующие симптомы: у вас резко повышается температура, вы теряете аппетит, чувствуете сильную резь внизу живота с правой стороны, а также может возникать тошнота.

Киста яичника