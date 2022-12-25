Врач дал советы по действиям при обморожении

«Обморожение опасно тем, что его можно не ощутить сразу. Поэтому если вы находитесь на улице, нужно обращать внимание на симптомы. При обморожении легкой степени кожа бледнеет, а после согревания краснеет. Более серьезная травма может сопровождаться онемением, легким покалыванием, зудом. И старайтесь не совмещать алкоголь и прогулки — человек в опьянении может не заметить признаков переохлаждения, а лучше вообще отказаться от алкоголя в пользу своего здоровья», — сказал врач.