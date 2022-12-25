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54 минуты назад

Врач дал советы по действиям при обморожении

Мослента

Советы по неотложным действиям при признаках обморожения дал в разговоре с «Мослентой» главный специалист по первичной медико-санитарной помощи Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

Врач дал советы по действиям при обморожении
Фото: МослентаМослента

«Обморожение опасно тем, что его можно не ощутить сразу. Поэтому если вы находитесь на улице, нужно обращать внимание на симптомы. При обморожении легкой степени кожа бледнеет, а после согревания краснеет. Более серьезная травма может сопровождаться онемением, легким покалыванием, зудом. И старайтесь не совмещать алкоголь и прогулки — человек в опьянении может не заметить признаков переохлаждения, а лучше вообще отказаться от алкоголя в пользу своего здоровья», — сказал врач.

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Он развеял миф о пользе растирания обмороженных участков снегом — это может травмировать кожу. Равно опасно опускать обмороженные конечности в горячую воду — быстрое нагревание может привести к некрозу обмороженного участка кожи.

Врач советует согреть пораженные участки умеренным теплом.

«Если обморожение сильное, когда не проходит покраснение, онемение, зуд и даже боль, надо как можно скорее обратиться к врачу», — сказал Тяжельников.

Другой зимней опасностью для людей, которые по разным причинам вынуждены долго находиться на улице, врач назвал переохлаждение. Это стресс для организма, который ведет к снижению иммунитета и делает его уязвимым для бактерий и вирусов.

«О переохлаждении свидетельствует озноб. Таким образом организм защищается от теплопотери. Надо сразу предпринять меры для согревания. Если есть возможность, следует зайти в теплое помещение и отогреться», — сказал он.

Чтобы предотвратить эти риски морозной погоды, специалист рекомендует носить одежду их ворсистых материалов. Три-четыре слоя сохранят тепло за счет воздуха между ними. Обязательно носить шарф. Головной убор должен быть не продуваемым и закрывать уши.

Обувь должна быть не только теплой, но и свободной. Так, чтобы можно было надеть теплые носки, ступня не сдавливалась, а пальцы ног свободно двигались. Очень важно утеплить руки. Они мерзнут быстрее из-за тонкой жировой ткани. Через незащищенные руки происходит быстрая теплопотеря. В результате человек быстрее замерзает весь.

«Если вы долго вынуждены находиться на улице, старайтесь активнее двигаться. Берите с собой термос с горячим чаем, дополнительные теплые вещи, приобретите согревающие стельки или вкладыши в перчатки», — посоветовал Тяжельников.

Болезни и лекарства,Андрей Тяжельников,
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