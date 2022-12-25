Россиянам рассказали о связи психических расстройств и рака

Учёные из американского Индианаполиса провели исследование, которое доказало, что люди с психическими расстройствами заболевают раком в более раннем возрасте, а диагноз им ставят уже на поздних стадиях. Эксперты изучили данные более чем 700 000 взрослых пациентов с расстройствами психики, у которых онкологию обнаружили минимум через полгода после постановки первого диагноза.

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Учёные пришли к выводу, что психические проблемы помогают выявить онкологию в более раннем возрасте — у мужчин это на 2 года раньше, а у женщин — на 3. При этом у пациентов была предрасположенность как к раку мозга, так и лёгких. У женщин ещё отдельно шла лейкемия и лимфома.

Специалисты решили, что проблемы с лёгкими начинаются тогда, когда человек в депрессии и с другими типами расстройств налегает на сигареты. А рак мозга может вызвать психические проблемы, они становятся своеобразными симптомами онкологии.