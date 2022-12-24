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1 час назад

Одной щётки не хватит. Стоматолог рассказал о навороченной гигиене полости рта

Секрет Фирмы

Здоровые зубы — это не только залог очаровательной улыбки. От их состояния зависит самочувствие всего организма, ведь все органы в человеческом теле взаимосвязаны друг с другом. Так что правильная гигиена полости рта — это вклад в собственное здоровье. И тут возникает вопрос: а как ухаживать зубами правильно? Конечно, нужно их чистить, но не только.

Стоматолог рассказал о навороченной гигиене полости рта
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Главная цель чистки зубов — убрать с их поверхностей мягкий налёт, который накапливается там в течение дня с приёмами пищи, объяснила стоматолог Ани Месробян. В этом налёте живёт множество бактерий, которые создают прочную биоплёнку, а вместе с ней идеальные условия для твёрдых зубных отложений и кариеса.

Обычная зубная щётка не может убрать налёт в межзубных промежутках, поэтому в дополнение к ней нужно использовать мнопучковую щётку (где щетинки смотрят в разные стороны), зубную нить и специальные ёршики, которые подбирает врач индивидуально.

Однако, даже если вы регулярно и по всем правилам чистите зубы каждый день, рано или поздно они всё равно покроются биоплёнкой. Снять её может только профессионал. Так что примерно раз в полгода стоит наведываться на профессиональную гигиену полости рта.

Если пренебрегать правилами гигиены зубов, рано или поздно начнутся проблемы. При больших скоплениях зубных отложений рост бактерий увеличивается. Это приводит к воспалениям дёсен, кровоточивости и разрушению зубных связок, рассказала стоматолог «Лайфу». В итоге вы начнёте терять зубы.

Кстати, забивать на чистку зубов не стоит даже в праздники. Или особенно в праздники, ведь новогоднее застолье со всеми его сладостями, горячей выпечкой и цитрусовыми — то ещё испытание для зубов. Вот несколько простых правил , которые помогут отсрочить поход к стоматологу после каникул.

Болезни и лекарства,
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