Кардиолог рассказала, как снизить холестерин без таблеток

Многих россиян интересует вопрос: как же снизить холестерин? Ведь колбаска, жареная картошка и фастфуд даром для организма не проходят, а таблетки, снижающие этот показатель, пить никому не хочется. В то же время перспектива инсульта и других сердечно-сосудистых болячек выглядит не радужно. О том, как в домашних условиях снизить холестерин, рассказал врач-кардиолог клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Айша Ибрагимова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, хороший холестерин необходим организму — он формирует половые гормоны, желчные кислоты и витамин D. А вот плохой холестерин — прямой путь к образованию бляшек.

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Ибрагимова объяснила, что определить высокий уровень этого показателя без анализа нельзя. Исключение — люди с семейной гиперхолестеринемией. Именно поэтому контроль за холестерином необходим всем женщинам старше 50 лет, а мужчинам — старше 40 лет. Причём нужно сдавать именно развёрнутый липидный профиль с определением сердечно-сосудистого риска. Последний подскажет, реален ли риск острого инсульта или инфаркта в ближайшие 10 лет.

Врач рассказала, что 80% холестерина синтезируется в организме, ещё 20% поступает с едой. Так что эффективно снизить показатель смогут только люди с низким и умеренным сердечно-сосудистыми рисками. Остальным без таблеток никак не обойтись.

Для снижения холестерина первым делом необходимо снизить вес. Особенно это актуально для людей с жирком на животе. Физические нагрузки тоже никто не отменял. Полчаса упражнений в день пойдут на пользу даже тем, кто не страдает от лишней массы тела.

Ещё один полезный совет — отказаться от мучных изделий, всяких кексов и пирогов. А ещё от овощей, приготовленных на сливочном масле или со сливками, мороженного, фруктозы, газировки и жирной молочки. И никаких сосисок, колбасы, бекона и субпродуктов.