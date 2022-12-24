Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-6° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
2 часа назад

Врачи перечислили опасные последствия применения жаропонижающих препаратов

Мослентаиещё 1

Опасные последствия от неправильного применения жаропонижающих препаратов в интервью «Известиям» перечислили врачи.

Названы опасные последствия применения жаропонижающих препаратов
Фото: МослентаМослента

«Самую большую опасность представляют жаропонижающие препараты. Все они относятся к классу нестероидных противовоспалительных препаратов. Их проблема в том, что при неправильном применении такие лекарства способны вызвать поражения желудочно-кишечного тракта, развитие бронхиальной астмы, а также могут влиять на систему кроветворения, вызывая тяжелые поражения», — рассказал врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев.

Педиатр, кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории Мария Снегоцкая подчеркнула, что для того, чтобы избежать опасных последствий от применения этих лекарственных препаратов, необходимо следовать инструкциям, где указана дозировка в соответствии с возрастом и весом ребенка. Она также предупредила, что одно жаропонижающее нельзя применять больше трех-четырех раз подряд.

Педиатр посоветовала чередовать сбивающие температуру лекарства, чтобы не накапливался общий токсический эффект от одного препарата. Обычно сорока минут хватает на то, чтобы понять, действует средство или нет, уточнила она.

Если же ребенок получил по ошибке высокую дозировку препарата, то в течение десяти минут следует вызвать рвоту и дать ему сорбенты, предупредила эксперт. По ее словам, уже через полчаса организм полностью всасывает лекарства и тогда без профессиональной помощи обойтись будет нельзя.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители