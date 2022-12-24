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2 часа назад

Невролог назвал признак приближающегося инсульта

РИА "ФедералПресс"

Врач-невролог Александр Алехин заявил, что апноэ (кратковременная остановка дыхания во сне) может быть фактором появления инсульта.

Невролог назвал признак приближающегося инсульта
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Тяжелое апноэ во сне, которое считается основным фактором риска инсульта, остается недиагностированным более чем в 80 % случаев», – заявил специалист.

Алехин добавил, что апноэ встречается у 70 % переболевших инсультом, сообщает «МедикФорум».

Страдают от нарушения дыхания во сне около 20 % населения. Во время апноэ уменьшается кровоток к мозгу и повышается давление, что представляет угрозу для человека.

«Апноэ во сне – распространенное хроническое заболевание, которое может привести к ишемическому инсульту, повторному инсульту и плохому восстановлению после инсульта», – отметил Александр Алехин.

Болезни и лекарства,Александр Алехин,
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