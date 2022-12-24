Невролог назвал признак приближающегося инсульта

Врач-невролог Александр Алехин заявил, что апноэ (кратковременная остановка дыхания во сне) может быть фактором появления инсульта.

«Тяжелое апноэ во сне, которое считается основным фактором риска инсульта, остается недиагностированным более чем в 80 % случаев», – заявил специалист.

Страдают от нарушения дыхания во сне около 20 % населения. Во время апноэ уменьшается кровоток к мозгу и повышается давление, что представляет угрозу для человека.