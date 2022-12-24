Врач рассказала о симптомах железодефицитной анемии

Дефицит железа — достаточная распространённая история. У этой болячки есть свои группы риска, а также возможные неприятные последствия. Жалобы, при наличии которых нужно сдать кровь на ферритин, говорящий о запасах железа в организме, рассказала врач-гематолог Евгения Медведовская. Показатель не должен быть ниже уровня 30–40 нг/мл.
По словам специалиста, в 90% случаев с проблемами обращаются женщины. Пациентки жалуются на сонливость, утомляемость, отдышку, тахикардию, упадок сил, выпадение волос, сухость кожных покровов. Среди причин дефицита железа называют обильную менструацию.
При наличии указанных жалоб рекомендуют сдать общий анализ крови, в котором будет показан уровень ферритина. Это сложный белковый комплекс, выполняющий роль депо железа в клетках организма. Обычно его должно быть не меньше 30–40 нг/мл.