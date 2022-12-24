Врач рассказала о симптомах железодефицитной анемии

Дефицит железа — достаточная распространённая история. У этой болячки есть свои группы риска, а также возможные неприятные последствия. Жалобы, при наличии которых нужно сдать кровь на ферритин, говорящий о запасах железа в организме, рассказала врач-гематолог Евгения Медведовская. Показатель не должен быть ниже уровня 30–40 нг/мл.