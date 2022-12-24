Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
-6° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

Когда не хватает железа. Врач перечислила симптомы железодефицитной анемии

Секрет Фирмыиещё 1

Дефицит железа — достаточная распространённая история. У этой болячки есть свои группы риска, а также возможные неприятные последствия. Жалобы, при наличии которых нужно сдать кровь на ферритин, говорящий о запасах железа в организме, рассказала врач-гематолог Евгения Медведовская. Показатель не должен быть ниже уровня 30–40 нг/мл.

Врач рассказала о симптомах железодефицитной анемии
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалиста, в 90% случаев с проблемами обращаются женщины. Пациентки жалуются на сонливость, утомляемость, отдышку, тахикардию, упадок сил, выпадение волос, сухость кожных покровов. Среди причин дефицита железа называют обильную менструацию.

При наличии указанных жалоб рекомендуют сдать общий анализ крови, в котором будет показан уровень ферритина. Это сложный белковый комплекс, выполняющий роль депо железа в клетках организма. Обычно его должно быть не меньше 30–40 нг/мл.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители