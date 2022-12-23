Названы пугающие признаки, которые могут быть у ваших родственников

Человек официально считается пожилым после 60 лет. Потом начинается так называемая ранняя старость — она длится до 75 лет. После уже — «средняя старость», она заканчивается, когда человеку исполняется 90 лет. В старости людей, как вы знаете, сопровождают различные болезни. Александр Пурига, кандидат медицинских наук, спортивный врач, реабилитолог, рассказал, на какие пугающие признаки обратить внимание, когда общаетесь с пожилыми родственниками.

Фото: Мослента Мослента

Головокружение

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Это один из самых распространённых симптомов, который мы часто игнорируем. Если голова кружится, то это не обязательно из-за того, что кто-то слишком резко встал с кровати или что ему нужно поесть. Иногда это может быть признаком чего-то гораздо более серьёзного.

Каждый третий пожилой человек, который перенёс сердечный приступ, жаловался до него на головокружение. А ещё у пострадавшего может быть шум в ушах или боль в левой руке.

Сухость кожи

Если пожилой родственник жалуется, что кожа стала сухой, вероятно, у него проблемы со здоровьем. Хотя обычно сухость кожи рассматривается как реакция на сезонные изменения, на самом деле она может быть признаком переохлаждения или даже экземы.

Постоянная усталость и кашель

Если пожилой родственник жалуется, что у него сил дойти до ближайшего магазина, а ещё его периодически мучает кашель — ведите к врачу.

Одна из самых распространённых причин — грипп. Он крайне опасен для пожилых, потому что у них может развиться пневмония и другие серьёзные осложнения.

Боли в груди

К ним может добавиться и кашель.

Если пожилого человека не беспокоит ничего, кроме кашля, нельзя на это забивать. Как и на одышку, которая может чередоваться с болями в груди. Возможных причин может быть множество, самые опасные — тромб в лёгких, серьёзные патологии сердца или пневмония.

Если кашель мучает пожилого человека уже три недели, отправляйтесь к врачу немедленно.

Отсутствие аппетита

Если у пожилого просто снижен аппетит, это нормально. А вот если человек говорит, что «не ощущает чувства голода», это уже тревожный звоночек. Особенно если такие ощущения у него уже несколько дней.