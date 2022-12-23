Аллергия на холод: почему возникает и кто в группе риска

Зимой в результате воздействий низких температур возникает аллергическая реакция на коже, называемая холодовым дерматитом. Проявляется недуг в виде высыпаний на открытых участках тела, сопровождающихся зудом. «Вечерняя Москва» решила выяснить, что провоцирует развитие недуга и кто находится в группе риска.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Именно в осенне-зимний период эта форма дерматита прогрессирует, поскольку при воздействии холода на организм происходит спазм сосудов, нарушающий кровоснабжение в организме, рассказала «ВМ» врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

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— Подобная реакция приводит к раздражению кожных покровов, сопровождается она воспалительным процессом, а нередко даже тромбозами, — уточнила Скорогудаева. — Повышенная влажность усугубляет ситуацию, так как происходит усиленная теплоотдача в окружающую среду, и мы начинаем быстрее мерзнуть. А для холодового дерматита замерзшая кожа является прекрасной «почвой».

В группе риска находятся люди, которые длительное время проводят на холоде без перчаток, головного убора и иных согревающих элементов гардероба, предупредила собеседница «ВМ».

— Болезнь может возникнуть при длительном воздействии ветра, влажного и холодного воздуха на открытые участки кожи — лицо, верхние конечности и шею. Люди с нарушениями кровообращения тоже рискуют стать жертвой этой формы аллергии. К ним можно причислить также диабетиков, — подчеркнула дерматолог.

Вследствие охлаждения на коже возникают красные зудящие пятна, поверхность которых склонна к шелушению и образованию трещин.

— Помимо рук, шеи и лица, раздражение возникает на ногах, если наблюдается повышенная потливость или неправильно подобрана обувь, — добавила эксперт.

старайтесь не находиться длительное время на холоде;

перед выходом на улицу не забывайте утеплить свою голову, руки и шею;

обязательно нанесите на открытые участки кожи кремы или мази, в составе которых есть декспантенол. В качестве профилактических мер врач рекомендует соблюдать следующие рекомендации:

Они препятствуют агрессивному влиянию холодного воздуха и испарению влаги.

Также, по словам Скорогудаевой, для защиты кожного покрова подойдут мягкие лекарственные средства для наружного применения, содержащие жирорастворимые витамины А, D, Е.