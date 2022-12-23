Названы 2 продукта, которые облегчат боль в суставах при артрите

Согласно статистическим данным, артрит встречается у 1% населения. Больные жалуются на хруст и боль в суставах, отеки и покраснения возле пораженного участка.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

Британские ученые установили, что изменение рациона пойдет на пользу тем, кто столкнулся с этим недугом. Чтобы уменьшить боль, специалисты посоветовали есть больше шпината и черники. Эти выводы основаны на итогах исследования с участием 217 пациентов с ревматоидным артритом.

Некоторые люди утверждали, что здоровое питание помогло им снизить симптомы заболевания. К примеру, употребление черники снизило болевые ощущения у 11% участников, пишет издание Arthritis Care and Research journal.