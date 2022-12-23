Врач рассказала, чем опасен бесконтрольный прием мочегонных

Бесконтрольный прием мочегонных препаратов может привести к аритмии и спровоцировать приступ подагры. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
"Мочегонные обычно назначаются, когда сердце и почки не справляются со своей функцией. Но когда мы сами начинаем принимать их просто так, чтобы справиться с какими-то отеками, это может привести к крайне отрицательным последствиям для организма", – предупредила эксперт.
Поскольку такие препараты предназначены для выведения жидкости из организма, их хаотичный прием может стать причиной снижения артериального давления, отметила Романенко.
Также эти лекарства способны повышать уровень мочевой кислоты, что может спровоцировать приступ подагры, подчеркнула Романенко.