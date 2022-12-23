Врач рассказала, чем опасен бесконтрольный прием мочегонных

"Мочегонные обычно назначаются, когда сердце и почки не справляются со своей функцией. Но когда мы сами начинаем принимать их просто так, чтобы справиться с какими-то отеками, это может привести к крайне отрицательным последствиям для организма", – предупредила эксперт.