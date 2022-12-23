Иммунолог назвал сроки завершения эпидемии гриппа в России

В России протекает серьезная эпидемия гриппа. По данным НИИ имени Смородинцева, пороги заболеваемости уже превышены на 20 процентов. О сроках завершения эпидемии «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По его словам, в этом году первая волна гриппа началась на шесть недель раньше обычного — в конце октября. Спустя месяц, в начале декабря, разразилась уже настоящая эпидемия. Так, в последний месяц года заболеваемость гриппом и ОРВИ росла каждую неделю, в какой-то момент недельный рост составил 35 процентов.

Как отмечает Болибок, стандартная длительность эпидемии подобного рода — два месяца. Таким образом, вероятнее всего, нынешнее масштабное распространение гриппа сойдет на нет к февралю следующего года.

— В текущем сезоне эпидемия гриппа и ОРВИ продлится примерно до конца января, если не будет каких-то других нюансов, — заключил собеседник «ВМ».

В свою очередь врач-инфекционист Иван Коновалов спрогнозировал активность гриппа до марта 2023 года. Он также посоветовал вакцинироваться от вируса в индивидуальном порядке, несмотря на завершение прививочной кампании.