Проще, чем кажется: как не заболеть гриппом по второму кругу

Люди повторно заболевают гриппом из-за отсутствия вакцины, ослабленного иммунитета или недостаточного лечения первого случая заболевания. Как предотвратить рецидив болезни — в материале «Вечерней Москвы».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Причины повторного заболевания гриппом:

— недостаточная терапия при лечении вируса;

— ослабление иммунитета после перенесенной коронавирусной инфекции;

— отсутствие вакцины от гриппа.

Виды осложнений при гриппе:

— пневмония;

— бронхиолит, острый ларинготрахеобронхит и бронхиальная астма;

— абсцесс легких, эмпиема плевры.

Как лечить осложнения:

— противогрибковые и антибактериальные средства;

— препараты для укрепления иммунитета;

— очищение кишечника и печени;

— прием пробиотиков, симбиотиков и гепатопротекторов.

Питание во время болезни:

— жидкая и легкоусвояемая пища;

— небольшие порции;

— частота питания 5–6 раз в день;