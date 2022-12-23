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59 минут назад

Проще, чем кажется: как не заболеть гриппом по второму кругу

Вечерняя Москва

Люди повторно заболевают гриппом из-за отсутствия вакцины, ослабленного иммунитета или недостаточного лечения первого случая заболевания. Как предотвратить рецидив болезни — в материале «Вечерней Москвы».

Проще, чем кажется: как не заболеть гриппом по второму кругу
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Причины повторного заболевания гриппом:

— недостаточная терапия при лечении вируса;

— ослабление иммунитета после перенесенной коронавирусной инфекции;

— отсутствие вакцины от гриппа.

Виды осложнений при гриппе:

— пневмония;

— бронхиолит, острый ларинготрахеобронхит и бронхиальная астма;

— абсцесс легких, эмпиема плевры.

Как лечить осложнения:

— противогрибковые и антибактериальные средства;

— препараты для укрепления иммунитета;

— очищение кишечника и печени;

— прием пробиотиков, симбиотиков и гепатопротекторов.

Питание во время болезни:

— жидкая и легкоусвояемая пища;

— небольшие порции;

— частота питания 5–6 раз в день;

— большое количество белков животного происхождения: творог, молоко, кисломолочные продукты, нежирные сорта мяса, рыбы и птицы, а также белок яйца.

Болезни и лекарства,
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