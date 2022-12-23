Проще, чем кажется: как не заболеть гриппом по второму кругу

Люди повторно заболевают гриппом из-за отсутствия вакцины, ослабленного иммунитета или недостаточного лечения первого случая заболевания. Как предотвратить рецидив болезни — в материале «Вечерней Москвы».
— недостаточная терапия при лечении вируса;
— ослабление иммунитета после перенесенной коронавирусной инфекции;
— отсутствие вакцины от гриппа.
— пневмония;
— бронхиолит, острый ларинготрахеобронхит и бронхиальная астма;
— абсцесс легких, эмпиема плевры.
— противогрибковые и антибактериальные средства;
— препараты для укрепления иммунитета;
— очищение кишечника и печени;
— прием пробиотиков, симбиотиков и гепатопротекторов.
Питание во время болезни:
— жидкая и легкоусвояемая пища;
— небольшие порции;
— частота питания 5–6 раз в день;
— большое количество белков животного происхождения: творог, молоко, кисломолочные продукты, нежирные сорта мяса, рыбы и птицы, а также белок яйца.