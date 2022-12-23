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36 минут назад

Врач рассказала, что курение увеличивает риск инфаркта и инсульта

Вечерняя Москва

Из-за курения сигарет риск инфаркта и инсульта возрастает в среднем на 50 процентов. При этом не имеет значения, сколько именно сигарет выкуривает человек за день. Об этом сообщила руководитель центра профилактики и контроля потребления табака Маринэ Гамбарян.

Врач рассказала, что курение увеличивает риск инфаркта и инсульта
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она подчеркнула, что джае одна сигарета в день повышает риск инфарктов у мужчин на 48 процентов, у женщин на 57 процентов. Риск инсульта у мужчин увеличивается на 25 процентов, а у женщин - на 31 процент по сравнению с теми, кто страдает этой вредной привычкой, передает РИАМО.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев отметил необходимость ограничения онлайн-торговли электронными сигаретами. Он указал, что за последний год в стране зафиксировано несколько случаев смерти подростков из-за курения электронных сигарет, передает Nation news.

Россияне стали меньше курить сигареты, доля потребления табака среди взрослого населения снизилась. О том, почему жители страны начали терять интерес к этой пагубной привычке, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.

Болезни и лекарства,Александр Анфиногенов,Султан Хамзаев,Госдума,
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