Врач рассказала, что курение увеличивает риск инфаркта и инсульта

Из-за курения сигарет риск инфаркта и инсульта возрастает в среднем на 50 процентов. При этом не имеет значения, сколько именно сигарет выкуривает человек за день. Об этом сообщила руководитель центра профилактики и контроля потребления табака Маринэ Гамбарян.
Она подчеркнула, что джае одна сигарета в день повышает риск инфарктов у мужчин на 48 процентов, у женщин на 57 процентов. Риск инсульта у мужчин увеличивается на 25 процентов, а у женщин - на 31 процент по сравнению с теми, кто страдает этой вредной привычкой, передает РИАМО.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев отметил необходимость ограничения онлайн-торговли электронными сигаретами. Он указал, что за последний год в стране зафиксировано несколько случаев смерти подростков из-за курения электронных сигарет, передает Nation news.
Россияне стали меньше курить сигареты, доля потребления табака среди взрослого населения снизилась. О том, почему жители страны начали терять интерес к этой пагубной привычке, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов.