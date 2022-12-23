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1 час назад

В России спрогнозировали активность гриппа до марта

ТАССиещё 2

Вакцинироваться от гриппа сегодня можно индивидуально, несмотря на окончание прививочной кампании, так как вирус циркулирует до февраля-марта. Более того, вакцина дает защиту лучше, чем перенесенное заболевание, а заразиться гриппом можно повторно, сообщил ТАСС врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры Инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов.

В России спрогнозировали активность гриппа до марта
Фото: ТАССТАСС

"Грипп, как правило, циркулирует достаточно длительное время, до февраля-марта, поэтому прививка все равно сохраняет актуальность. <…> Грипп типа B нередко циркулирует в конце января, феврале. Соответственно, человек, который не был привит, даже если он болел другим типом гриппа, может заболеть второй или третий раз. Потому что иммунитет к инфекции специфичен, а вакцина перекрывает сразу все варианты", - рассказал Коновалов.

Он пояснил, что окончание прививочной кампании означает, что массовая вакцинация прекращается в лечебно-профилактических учреждениях в связи с тем, что когда идет рост заболеваемости гриппом и ОРВИ люди могут заражаться, ожидая в очереди на прививку. "Это не отменяет эффективности и безопасности вакцинации, если она проводится индивидуально. Это могут быть мобильные пункты вакцинации, в которые не обращаются люди с симптомами ОРВИ. Например, москвичи прививались в ГУМе, где не было столпотворения и был минимизирован риск перекрестной инфекции. В любом случае, есть частные центры вакцинации, где человек может получить вакцину против гриппа, и не только, по расписанию, без опасности встречи с заболевшими ОРВИ", - отметил врач-иммунолог.

Коновалов напомнил, что грипп занимает лидирующие позиции по снижению качества жизни населения, так как значительно снижает защиту иммунитета и опасен в первую очередь для пожилого населения, беременных женщин, младенцев и людей с хроническими заболеваниями.

Болезни и лекарства,Иван Коновалов,
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