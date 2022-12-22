Как красная икра может навредить почкам и зрению

Красная икра в России традиционно считается деликатесом, который появляется на столе по праздникам или в день прихода гостей. Без неё не обходятся практически никакие торжества и банкеты. А на Новый год в обязательном порядке покупают хотя бы баночку, чтобы она была на праздничном застолье. Вот только деликатес полезен далеко не всем, предупредила врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Красная икра в большом количестве противопоказана людям с артериальной гипертонией, а также почечной недостаточностью, поскольку содержит много соли в своём составе. Не стоит забывать, что красная икра, так же как и все морепродукты, обладает свойством накапливать тяжёлые металлы, токсины и чрезмерное употребление может негативно отразиться на здоровье из-за содержания ртути», — отметила эксперт.

По её словам, к выбору главного новогоднего деликатеса нужно отнестись очень внимательно. Икра должна быть хорошего качества и с приемлемым сроком годности, Ведь просроченный морепродукт может негативно влиять на печень, почки, нервную систему и даже зрение. К тому же, как и многие морепродукты, икра — довольно мощный аллерген.