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2 часа назад

Красная икра может навредить почкам и зрению. Сейчас всё объясним

Секрет Фирмы

Красная икра в России традиционно считается деликатесом, который появляется на столе по праздникам или в день прихода гостей. Без неё не обходятся практически никакие торжества и банкеты. А на Новый год в обязательном порядке покупают хотя бы баночку, чтобы она была на праздничном застолье. Вот только деликатес полезен далеко не всем, предупредила врач-гастроэнтеролог Татьяна Терехова.

Как красная икра может навредить почкам и зрению
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Красная икра в большом количестве противопоказана людям с артериальной гипертонией, а также почечной недостаточностью, поскольку содержит много соли в своём составе. Не стоит забывать, что красная икра, так же как и все морепродукты, обладает свойством накапливать тяжёлые металлы, токсины и чрезмерное употребление может негативно отразиться на здоровье из-за содержания ртути», — отметила эксперт.

По её словам, к выбору главного новогоднего деликатеса нужно отнестись очень внимательно. Икра должна быть хорошего качества и с приемлемым сроком годности, Ведь просроченный морепродукт может негативно влиять на печень, почки, нервную систему и даже зрение. К тому же, как и многие морепродукты, икра — довольно мощный аллерген.

Но стоит помнить, что икра — не самый дешёвый деликатес. А побаловать же себя хочется. Вот из-за этого икру часто подделывают, а покупатели ведутся на привлекательную цену. От этого они рискуют нарваться на имитацию. О том, как правильно изучать упаковку и определить качественную икру по её внешнему виду, ранее рассказала эксперт сервиса доставки фермерских продуктов «Ешь Деревенское» Дарья Уткина.

Болезни и лекарства,Дарья Уткина,Татьяна Терехова,
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