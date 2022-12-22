Овощи, которые помогут в профилактике рака кишечника

Рак толстой кишки — одно из самых неприятных и коварных онкозаболеваний. Иногда его выявляют тогда, когда оперировать уже поздно. Поэтому нужно особенно тщательно следить за своим здоровьем, обращаясь к специалистам за плановым чекапом. Но помимо самопроверок можно как бы усилить себя с помощью продуктов. Например, определённые овощи и фрукты положительно влияют на работу организма и предупреждают рак кишечника.

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По словам диетолога Антонины Стародубовой, если почаще добавлять в свой рацион ту же редиску, то организм будет вам благодарен. Но не одной редиской можно себя угощать.

«По результатам последних исследований, регулярное потребление овощей и зелени, относящихся к семейству крестоцветных — различные виды капусты, включая цветную и брокколи, редис, репа, брюква, редька, руккола и другие, способствует профилактике колоректального рака за счёт высокого содержания клетчатки и растительных полифенолов — флавоноидов», — поделилась медик.

Она добавила, что биологическое значение флавоноидов в яркоокрашенных овощах, фруктах и ягодах заключается в их антиоксидантной активности. Они прекрасно защищают клетки нашего организма от повреждения.