Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
47 минут назад

Названы овощи, которые помогут в профилактике рака кишечника

Секрет Фирмы

Рак толстой кишки — одно из самых неприятных и коварных онкозаболеваний. Иногда его выявляют тогда, когда оперировать уже поздно. Поэтому нужно особенно тщательно следить за своим здоровьем, обращаясь к специалистам за плановым чекапом. Но помимо самопроверок можно как бы усилить себя с помощью продуктов. Например, определённые овощи и фрукты положительно влияют на работу организма и предупреждают рак кишечника.

Овощи, которые помогут в профилактике рака кишечника
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам диетолога Антонины Стародубовой, если почаще добавлять в свой рацион ту же редиску, то организм будет вам благодарен. Но не одной редиской можно себя угощать.

«По результатам последних исследований, регулярное потребление овощей и зелени, относящихся к семейству крестоцветных — различные виды капусты, включая цветную и брокколи, редис, репа, брюква, редька, руккола и другие, способствует профилактике колоректального рака за счёт высокого содержания клетчатки и растительных полифенолов — флавоноидов», — поделилась медик.

Она добавила, что биологическое значение флавоноидов в яркоокрашенных овощах, фруктах и ягодах заключается в их антиоксидантной активности. Они прекрасно защищают клетки нашего организма от повреждения.

Ранее онколог-маммолог Анастасия Сидорова составила список из 10 продуктов, которые могут защитить от рака. При этом врач подчеркнула, что клетки становятся раковыми из-за ряда причин, среди которых не только пища.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители