Как защититься от нового штамма гриппа

Стоит ли пить витамины и поможет ли проветривание комнаты? О мифах профилактики гриппа и реально действующих методах Super рассказала врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

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Лучшая защита от вируса гриппа — как от свиного А (H1N1) pdm 09, так и от любого другого — это вакцинация. Прививку надо делать до начала роста эпидемического сезона, поскольку организму нужно время для выработки защитных иммунных клеток. Но это не означает, что в декабре прививаться уже нельзя. Риск заражения сохраняется весь сезон, поэтому лучше привиться в декабре, чем вообще не получить вакцины.

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Также обязательно проветривайте помещения дома и на работе, мойте руки и увлажняйте слизистую оболочку носа. На наших слизистых вырабатываются очень важные секреторные иммуноглобулины А, и пересушенная слизистая оболочка не может полноценно функционировать.

Старайтесь чаще бывать на свежем воздухе и избегайте мест массового скопления людей. Не стоит посещать торговые центры, особенно с маленькими детьми. Лучше прогуляйтесь в парке. Больше двигайтесь: физическая активность повышает выработку лейкоцитов, интерферонов и повышает защитные свойства нашего организма.

А вот аскорбинка, цинк, витамин D и прием омега-кислот не работают в качестве профилактики гриппа, COVID-19 и других респираторных вирусных инфекций. К сожалению, опубликованные результаты рандомизированных плацебо-контролируемых исследований с большой выборкой пациентов в Норвегии, Великобритании были неутешительны для любителей БАДов. Профилактический прием омеги-3 и витамина D в течение шести месяцев так и не оказал влияния на уменьшение шанса заразиться. На тяжесть течения COVID-19 и других респираторных инфекций прием БАДов тоже не оказал влияния. Важный момент: исследователи учитывали пациентов не только с нормальным уровнем витамина D в крови, но и пациентов с его недостатком. Поэтому пищевые добавки, содержащие витамин D, имеет смысл принимать исключительно при дефиците — это остается одним из основных способов улучшения состояния костной ткани. Но на иммунитет в рамках профилактики респираторных инфекций, увы, не оказывает влияния.