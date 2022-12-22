Медики предложили лечить остеоартрит рук лекарством от угревой сыпи

Ученые из центра ортопедии в Наффилде продемонстрировали, что препарат таларазол, повышающий уровень ретиноевой кислоты, может стать многообещающим средством лечения остеоартрита рук. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

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Исследователи начали с изучения распространенного варианта гена, связанного с тяжелым остеоартритом рук. Используя образцы пациентов, собранные во время операции на руке, ученые выяснили, что дефицит ретиноевой кислоты связан с тяжелым течением остеоартрита.

Ученые предложили использовать для лечения остеоартрита препарат таларозол, который был разработан для лечения угревой сыпи и псориаза. Это лекарство замедляет разрушение ретиноевой кислоты в организме. Авторы исследования планируют провести клинические испытания препарата, чтобы оценить безопасность его применения при остеоартрите.

Остеоартрит рук — распространенное и изнурительное заболевание, поражающее в основном пожилых женщин. В целом остеоартрит поражает более 40% населения мира. В настоящее время нет эффективных методов лечения, которые облегчали бы симптомы или останавливали деформацию суставов.