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5 часов назад

Флеболог назвал причину непроизвольного появления синяков

Москва24иещё 1

Синяки могут появляться как из-за нехватки витаминов, так и вследствие опасных заболеваний. Об этом Москве 24 рассказал врач-флеболог, кандидат медицинских наук Владислав Орлов.

Флеболог назвал причину непроизвольного появления синяков
Фото: М24М24

По его словам, причиной легко образующихся синяков может быть нехватка витаминов группы C, K и P. "Из-за их дефицита снижается эластичность и упругость сосудистой стенки, повышается ее ломкость", – сказал Орлов.

Также, по словам врача, спровоцировать появление синяков способны некоторые лекарства. Например, аспирин, антикоагулянты и гормональные препараты. В то же время синяки бывают признаком заболеваний, которые угрожают жизни, предупредил Орлов.

Например, они могут образовываться сами собой при лейкемии. Это происходит из-за того, что при таком виде онкологии возникает нехватка тромбоцитов и нарушается свертываемость крови.

Владислав Орлов – врач-флеболог, кандидат медицинских наук

Еще одна причина – интенсивное занятие спортом. Особенно это касается тренировок с подъемом тяжелых весов, уточнил флеболог. Сильное напряжение может способствовать микроскопическим разрывам в мышечной ткани и рядом лежащих сосудов – это и становится причиной кровоподтеков. Причем образуются синяки, как правило, не во время тренировки, а на следующий день, обратил внимание специалист.

Орлов отметил, что в любом случае частые и легко образующиеся синяки – это повод обратиться к терапевту. Если есть серьезные проблемы, он направит на лечение к нужному специалисту.

Ранее врач-педиатр, детский гастроэнтеролог Марина Мягкова рассказала, что причиной темных кругов под глазами ребенка может быть дефицит витаминов и микроэлементов. Кроме того, это возможный симптом нарушений в работе щитовидной железы или проблем с печенью и почками.

Болезни и лекарства,Марина Мягкова,Владислав Орлов,
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