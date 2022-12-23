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4 часа назад

Россиянам объяснили, почему нельзя пить антибиотики при гриппе и ОРВИ

Секрет Фирмыиещё 2

В сезон простуд и прочих ОРВИ не каждый решится дойти до врача, предпочитая болеть либо на ногах, либо в уютном мирке квартиры. Все лекарства такие товарищи прописывают себе сами, но не всегда удачно. Руководитель сообщества провизоров и фармацевтов «Смартфарма» Вита Вебер объяснила, что приём антибиотиков в таком случае не только бесполезен, но и вреден.

Почему нельзя пить антибиотики при гриппе и ОРВИ
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Специалист напомнила, что антибиотики работают против бактерий и инфекций и их действительно могут назначать при гриппе, но только как профилактику против осложнений, например, пневмонии. Но и в этом случае они на саму болезнь не влияют.

Есть ещё и один большой минус — после приёма антибиотиков у бактерий может развиться устойчивость к ним, и в следующий раз они просто уже не помогут. К тому же может развиться пищевая интолеранса (повреждение желудка и кишечника). Но почему антибиотики не действуют на грипп? Потому что он вызывается не бактерией, а вирусом. Здесь нужны противовирусные препараты, для симптоматической терапии и поддержания иммунитета.

А чтобы не заразиться гриппом, врачи советуют носить маски. Как хорошо, что у многих в доме ещё остался запас после пандемии. Такие маски могут снизить риск заражения в сто раз. Ну и в целом методы защиты от гриппа уже всем до боли знакомы — не посещать общественные мероприятия, соблюдать социальную дистанцию и прочее. А если всё-таки не увернулись от болезни, то вот тут специалисты рассказали, как не стоит лечить вирус пожилым людям.

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