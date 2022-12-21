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2 часа назад

Врачи назвали причины участившихся случаев гибели россиян от гриппа

Lenta.ru

Случаи гибели от гриппа среди россиян участились из-за ставшей редкостью вакцинации от этого заболевания и из-за пандемии COVID-19. Такие причины в беседе с News.ru назвали российские врачи.

Врачи назвали причины участившихся случаев гибели россиян от гриппа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным Росстата, в прошлом году более пяти процентов смертей были связаны с заболеваниями органов дыхания, а эксперты предсказывают, что в 2022 году этот показатель будет выше. Как отметила руководитель отдела вирусологии им. А.А. Смородинцева профессор Лариса Руденко, в последние два с половиной года россияне не сталкивались с привычными гриппом, парагриппом, аденовирусами и риовирусами — их вытеснил коронавирус.

Как уточнил терапевт Андрей Кондрахин, россияне отвыкли от ОРВИ и растеряли привычный иммунитет. Кроме того, по его словам, за последние два года почти никто не вакцинировался от гриппа. Тяжелое и смертельное течение ОРВИ он связал и с тем, что здоровье многих после перенесенной новой коронавирусной инфекции (иногда по нескольку раз) оказалось подорвано.

Врач иммунолог-инфекционист Евгений Тимаков подтвердил слова коллег, что новая волна гриппа и ОРВИ может вызвать больше случаев тяжелого течения и смертей из-за огромного количества осложнений.

Профессор Руденко указала, что самое верное решение приняли люди, вакцинировавшиеся от гриппа еще осенью. У них, заключила она, меньше шансов заболеть, а риск тяжелого течения болезни сведен почти к нулю.

Болезни и лекарства,Андрей Кондрахин,Евгений Тимаков,Лариса Руденко,Росстат,
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