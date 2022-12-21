Как не заболеть гриппом по второму кругу

Причиной всплеска заболеваемости гриппом и иными формами простуды в России является ослабленный иммунитет после коронавирусной инфекции. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Сегодня в России «гуляет» два варианта гриппа, уточнила медик: один из них протекает в легкой форме и требует минимальных усилий в период лечения, а второй сопряжен осложнениями и длительным восстановлением.

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— Повторно люди заболевают гриппом по причине того, что не долечиваются, — это и вызывает рецидив, — пояснила Лапа. — На первоначальном этапе болезнь проявляется в легкой форме — недомогание, незначительное повышение температуры, на что больной не обращает никакого внимания, продолжает вести активную социальную жизнь вместо того, чтобы соблюдать пастельный режим и лечиться.

Спустя два дня клиническая картина ухудшается: повышается температура до 38–39 градусов, возникают ломота в теле, насморк, воздействие вирусной атаки приводит к нарушению функций легких.

— Сами врачи иной раз допускают ошибку, говоря о том, что достаточно двухдневной интенсивной терапии, чтобы больной вылечился. За два дня вирус только набирает силу и переходит в активную стадию. Следовательно, при заражении нужно обязательно соблюдать самоизоляцию, постельный режим, употреблять антибактериальные препараты и средства, укрепляющие иммунитет, — сказала медик.

Еще одна причина повторных заражений острыми респираторными недугами связана с ослаблением иммунитета у многих людей после перенесенной коронавирусной инфекции.

— Почти 80 процентов населения России перенесли COVID-19, оказывающий мощный удар по организму и внутренним органам, — продолжила Лапа. — Период восстановления после «короны» длится не менее 10 месяцев. А слабый организм является входными воротами для других болезнетворных бактерий и всевозможных возбудителей. Если учесть тот факт, что процент граждан, которые вакцинировались от гриппа, в нашей стране достаточно низкий, можно понять, почему так часто все повторно заражаются.

Таким образом, отсутствие вакцины, ослабленный после «короны» иммунитет и недостаточно качественное лечение провоцируют, по словам собеседницы «ВМ», возвращение недуга:

— Вариант гриппа А при отсутствии своевременной терапии может вызвать осложнение в виде пневмонии, бронхиолита, острого ларинготрахеобронхита, бронхиальной астмы, абсцесса легких, эмпиемы плевры и иные проблемы. Вариант гриппа B, конечно, протекает в более щадящей форме и редко становится спусковым механизмом для развития подобных осложнений.

Но верифицировать сразу, какая из этих форм недуга протекает у пациента, достаточно сложно. Поэтому при лечении врач должен применять комплексный подход:

— Терапия включает прием противогрибковых и антибактериальных средств, препаратов для укрепления иммунитета. Все это необходимо, чтобы не возникло бактериальных вторичных инфекций. Более того, обязательно нужно очищать кишечник и печень, чтобы запустить защитные механизмы организма.

В этот комплекс также следует отнести прием пробиотиков, симбиотиков и гепатопротекторов, которые препятствуют разрушению клеточных мембран и стимулируют регенерацию гепатоцитов, тем самым оказывая положительное влияние на функции внутренних органов.

Рацион в период болезни должен быть достаточно калорийным. Предпочтение следует отдавать жидкой и легкоусвояемой пище. Порции должны быть небольшими, есть нужно часто — 5-6 раз в день, уточнила Лапа.