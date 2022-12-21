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2 часа назад

Врач назвала частую причину возникновения пищевой аллергии

РИА "ФедералПресс"

Пищевая аллергия на свежие фрукты, овощи, травы часто возникает у лиц, страдающих аллергией на пыльцу растений. Эта реакция носит название перекрестная аллергия, и проявляется она из-за схожего строения белков истинного аллергена и другого вещества. Подробнее об этом в беседе с «ФедералПресс» рассказала аллерголог Надежда Логина.

Врач назвала частую причину возникновения пищевой аллергии
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Пищевая перекрестная аллергия может развиваться круглый год. Из-за реакции, например, на пыльцу березы часто возникает непереносимость всех косточковых фруктов: яблок, груш, слив, черешни, вишни, авокадо. Кроме того, может проявиться реакция на овощи», – сказала врач.

Но, по словам Логиной, в тушеном и отварном виде аллергенные свойства фруктов и овощей теряются. Поэтому можно съесть, к примеру, запеченные яблоки или варенье из них, выпить компот, но в свежем виде их лучше не употреблять.

Если есть аллергия на пыльцу цветущих кустарников (например, лещина), тогда сильный аллерген – все виды орехов. А в середине лета цветут злаки. У лиц, страдающих аллергией на такое цветение, может быть непереносимость хлебобулочных изделий, круп, особенно овсянки, манки.

«Перекрестная пищевая аллергия иногда может вызывать у пациента анафилактический шок. Реакция на фрукты, овощи и прочее протекает тяжелее, чем на ингаляцию пыльцой. Но это все можно лечить современными методами, поэтому нужно своевременно обращаться к специалисту», – заключила собеседница.

Болезни и лекарства,
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