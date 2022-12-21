Кому по-прежнему стоит вакцинироваться от гриппа

«Конечно, прививаться нужно было раньше. Тем не менее, в особенности тем, кто имеет факторы риска по тяжёлому течению — это, например, люди с сахарным диабетом, другими нарушениями обмена веществ, в частности патологическим ожирением, а также с другими сопутствующими заболеваниями, конечно, вакцинироваться нужно», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».