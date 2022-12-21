Кому по-прежнему стоит вакцинироваться от гриппа

Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что вакцинироваться от гриппа по-прежнему необходимо людям с некоторыми заболеваниями.
«Конечно, прививаться нужно было раньше. Тем не менее, в особенности тем, кто имеет факторы риска по тяжёлому течению — это, например, люди с сахарным диабетом, другими нарушениями обмена веществ, в частности патологическим ожирением, а также с другими сопутствующими заболеваниями, конечно, вакцинироваться нужно», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».
Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU выразил мнение, что период восстановления после гриппа может длиться от полугода и более.