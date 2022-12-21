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1 час назад

Специалист Пшеничная рассказала, кому по-прежнему стоит вакцинироваться от гриппа

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Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что вакцинироваться от гриппа по-прежнему необходимо людям с некоторыми заболеваниями.

Кому по-прежнему стоит вакцинироваться от гриппа
Фото: RT на русскомRT на русском

«Конечно, прививаться нужно было раньше. Тем не менее, в особенности тем, кто имеет факторы риска по тяжёлому течению — это, например, люди с сахарным диабетом, другими нарушениями обмена веществ, в частности патологическим ожирением, а также с другими сопутствующими заболеваниями, конечно, вакцинироваться нужно», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU выразил мнение, что период восстановления после гриппа может длиться от полугода и более.

Болезни и лекарства,Сергей Токарев,Роспотребнадзор,
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