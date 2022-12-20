Названы способы, как не довести себя до диабета

Сахарный диабет второго типа — это одно из самых распространённых заболеваний у людей с лишним весом. И для многих это сродни приговору, даже если врачи говорят, что пока что пациент в состоянии преддиабета. Вообще коварность этого недуга заключается в его незаметном развитии. Только надо помнить, что болезнь можно предотвратить ещё на ранней стадии, если прислушаться к себе и не бояться походов к врачу.
Часто всё проходит без симптомов, а человек в целом себя довольно неплохо чувствует. В итоге он ни о чём не подозревает, не предпринимает никаких мер и превращается в диабетика.
Поэтому в первую очередь полным людям советуют побеспокоиться о своём здоровье. Ведь лишний жир ведёт к инсулинорезистентности — этим словом называют невосприимчивость организма к инсулину.
И у людей с преддиабетом на фоне инсулинорезистентности, высокого уровня инсулина в крови и повышенных сахаров организм идёт вразнос. Итогом становится полноценный диабет.
Поэтому важно выявлять преддиабет и лечить его, пока не поздно. На анализы, кстати, может направить обычный терапевт. Обычно делают тест, чтобы выявить нарушение толерантности к глюкозе. Однако у исследования есть недостатки: оно требует длительной подготовки и может показать не то, что в реальности.
Чтобы уберечь себя от преддиабета, полным людям нужно в первую очередь начать с себя. Ключевое правило профилактики сахарного диабета при ожирении и нарушении углеводного обмена — кардинальное изменение образа жизни, направленное конкретно на снижение веса. Похудение с помощью рационального питания и физической активности снижает риск диабета кардинально.
При этом худеть надо с умом. Рекомендуется делать это постепенно, сбрасывая по 2–4 кг в месяц.
Да и вообще не нужно мучить себя изнуряющими диетами. Слишком жёсткие ограничения, голодовки, наоборот, вредят. Они воспринимаются психологически как неприятная обязанность, которую нужно перетерпеть.
Человек на диете не получает прежнего удовольствия от еды и начинает испытывать хронический стресс. Всё это приводит к пищевым срывам и набору веса. Кроме того, с помощью голодовок и жёстких диет можно заработать опасные заболевания, например патологии печени.