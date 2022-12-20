Названы способы, как не довести себя до диабета

Сахарный диабет второго типа — это одно из самых распространённых заболеваний у людей с лишним весом. И для многих это сродни приговору, даже если врачи говорят, что пока что пациент в состоянии преддиабета. Вообще коварность этого недуга заключается в его незаметном развитии. Только надо помнить, что болезнь можно предотвратить ещё на ранней стадии, если прислушаться к себе и не бояться походов к врачу.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Часто всё проходит без симптомов, а человек в целом себя довольно неплохо чувствует. В итоге он ни о чём не подозревает, не предпринимает никаких мер и превращается в диабетика.

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Поэтому в первую очередь полным людям советуют побеспокоиться о своём здоровье. Ведь лишний жир ведёт к инсулинорезистентности — этим словом называют невосприимчивость организма к инсулину.

И у людей с преддиабетом на фоне инсулинорезистентности, высокого уровня инсулина в крови и повышенных сахаров организм идёт вразнос. Итогом становится полноценный диабет.

Поэтому важно выявлять преддиабет и лечить его, пока не поздно. На анализы, кстати, может направить обычный терапевт. Обычно делают тест, чтобы выявить нарушение толерантности к глюкозе. Однако у исследования есть недостатки: оно требует длительной подготовки и может показать не то, что в реальности.

Чтобы уберечь себя от преддиабета, полным людям нужно в первую очередь начать с себя. Ключевое правило профилактики сахарного диабета при ожирении и нарушении углеводного обмена — кардинальное изменение образа жизни, направленное конкретно на снижение веса. Похудение с помощью рационального питания и физической активности снижает риск диабета кардинально.

При этом худеть надо с умом. Рекомендуется делать это постепенно, сбрасывая по 2–4 кг в месяц.

Да и вообще не нужно мучить себя изнуряющими диетами. Слишком жёсткие ограничения, голодовки, наоборот, вредят. Они воспринимаются психологически как неприятная обязанность, которую нужно перетерпеть.