На этой неделе в столице ожидается переменчивая погода. По прогнозам синоптиков, в ночь со вторника на среду жителей столицы ждет минусовая температура, а уже с утра столбики термометров достигнут положительных значений. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Сергея Яковлева, как резкие изменения погоды влияют на здоровье человека.

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По его словам, переменчивая погода прежде всего означает изменение атмосферного давления. А оно в свою очередь может влиять на артериальное давление и на общее самочувствие.

— Изменения погоды могут откликаться на общем состоянии человека и вызывать дискомфорт. Но ничего страшного в этом состоянии нет. Да, это всегда неприятные ощущения, но они не представляют опасности, — пояснил Яковлев.

Врач отметил, что от переменчивой погоды могут страдать люди, у которых имеются:

сердечно-сосудистые заболевания;нарушения функции вегетативной нервной системы;суставные болезни.

— Те, кто пережил инфаркты и инсульты, тоже могут плохо переносить переменчивую погоду, — добавил собеседник «ВМ».

Он также обратил внимание, что общее состояние человека во многом зависит от его восприятия жизни.

— Многие люди прочитают где-то, что переменчивая погода — это плохо, и начинают домысливать о ее вреде сами, — полагает Яковлев. — Но, кроме изменения атмосферного давления, переменчивая погода ни на что не влияет. Заметьте, не зафиксировано ни одного случая, когда смена погоды вызывала бы инсульт или инфаркт.