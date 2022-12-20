Терапевт назвала болезни, о которых предупреждает частая зевота

Частая зевота может указывать на такие опасные для жизни заболевания, как апноэ и развитие инсульта. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
Она отметила, что далеко не всегда зевота говорит о нехватке свежего воздуха. Например, интенсивно зевают те, у кого есть синдром обструктивного апноэ. При нем возникают проблемы со сном, так как оно приводит к частым ночным пробуждениям.
"Больные храпят, на какое-то время у них прекращается дыхание. Естественно, это делает ночной сон непродуктивным. Днем они могут уснуть даже сидя, поэтому очень часто зевают", – отметила Романенко.
Также подобное поведение может указывать на развитие острого нарушения мозгового кровообращения, предупреждает эксперт.