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57 минут назад

Терапевт назвала болезни, о которых предупреждает частая зевота

Москва24

Частая зевота может указывать на такие опасные для жизни заболевания, как апноэ и развитие инсульта. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Терапевт назвала болезни, о которых предупреждает частая зевота
Фото: Москва 24Москва 24

Она отметила, что далеко не всегда зевота говорит о нехватке свежего воздуха. Например, интенсивно зевают те, у кого есть синдром обструктивного апноэ. При нем возникают проблемы со сном, так как оно приводит к частым ночным пробуждениям.

"Больные храпят, на какое-то время у них прекращается дыхание. Естественно, это делает ночной сон непродуктивным. Днем они могут уснуть даже сидя, поэтому очень часто зевают", – отметила Романенко.

Также подобное поведение может указывать на развитие острого нарушения мозгового кровообращения, предупреждает эксперт.

Болезни и лекарства,
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