Названы первые симптомы способной убить за сутки болезни

Первыми симптомами менингита являются острая головная боль, ломота в шее и невозможность поднять прямую ногу, сообщил врач-инфекционист Владислав Жемчугов. Характерные признаки способной убить за сутки болезни на начальном этапе он назвал изданию «Говорит Москва».

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Жемчугов предостерег, менингит — крайне опасное заболевание, потому очень важно выявить его как можно быстрее. Сделать это можно самостоятельно в первый же день. По словам врача, у больного начинают болеть глаза, шея, появляется сильнейшая головная боль. Это состояние может сопровождаться симптомом, характерным для ОРВИ, — покашливанием и насморком.

Как отметил Жемчугов, отличить менингит от простуды можно по специфическому признаку — если человек лежит на ровной поверхности и не может поднять прямую ногу. А если кто-то поднимает его ногу, он почувствует боль в шее и голове.