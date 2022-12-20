Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+5° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
1 час назад

Названы первые симптомы способной убить за сутки болезни

Lenta.ruиещё 1

Первыми симптомами менингита являются острая головная боль, ломота в шее и невозможность поднять прямую ногу, сообщил врач-инфекционист Владислав Жемчугов. Характерные признаки способной убить за сутки болезни на начальном этапе он назвал изданию «Говорит Москва».

Названы первые симптомы способной убить за сутки болезни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Жемчугов предостерег, менингит — крайне опасное заболевание, потому очень важно выявить его как можно быстрее. Сделать это можно самостоятельно в первый же день. По словам врача, у больного начинают болеть глаза, шея, появляется сильнейшая головная боль. Это состояние может сопровождаться симптомом, характерным для ОРВИ, — покашливанием и насморком.

Как отметил Жемчугов, отличить менингит от простуды можно по специфическому признаку — если человек лежит на ровной поверхности и не может поднять прямую ногу. А если кто-то поднимает его ногу, он почувствует боль в шее и голове.

В случае проявления подобных симптомов необходимо срочно вызвать врача, предупредил инфекционист.

Болезни и лекарства,Владислав Жемчугов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители