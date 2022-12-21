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2 часа назад

Почему не следует пить антибиотики при гриппе и ОРВИ

Волгоградская правдаиещё 2

К каким проблемам может привести самостоятельный прием препаратов, рассказала доктор медицинских наук, профессор ВолгГМУ Наталия Рогова.

Почему не следует пить антибиотики при гриппе и ОРВИ
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Доктор напомнила волгоградцам о том, что бесконтрольный прием лекарственных средств может стать причиной проблем со здоровьем. Например, при гриппе и ОРВИ бесполезно принимать антибиотики, поскольку эти препараты эффективны только в борьбе с бактериям, а не с вирусами.

Кроме того, итогом самостоятельного приема антибиотиков при симптомах сезонных заболеваний может стать ослабление иммунитета. Из-за этого организм не сможет бороться с вирусами, которые будут поражать все большее количество здоровых клеток, что, в свою очередь, нередко приводит к усугублению самочувствия с последующей госпитализацией.

Профессор настоятельно советует в случае обнаружения у себя признаков вирусных заболеваний не заниматься самолечением, а обратиться за профессиональной помощью к медикам

Болезни и лекарства,
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