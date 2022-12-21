Почему не следует пить антибиотики при гриппе и ОРВИ

К каким проблемам может привести самостоятельный прием препаратов, рассказала доктор медицинских наук, профессор ВолгГМУ Наталия Рогова.

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Доктор напомнила волгоградцам о том, что бесконтрольный прием лекарственных средств может стать причиной проблем со здоровьем. Например, при гриппе и ОРВИ бесполезно принимать антибиотики, поскольку эти препараты эффективны только в борьбе с бактериям, а не с вирусами.

Кроме того, итогом самостоятельного приема антибиотиков при симптомах сезонных заболеваний может стать ослабление иммунитета. Из-за этого организм не сможет бороться с вирусами, которые будут поражать все большее количество здоровых клеток, что, в свою очередь, нередко приводит к усугублению самочувствия с последующей госпитализацией.