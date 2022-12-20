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3 часа назад

Дефицит антибиотиков из-за роста заболеваемости повышает спрос на новые лекарства

Моя Москва.онлайн

Как сообщает Центральная Служба Новостей, многие страны мира испытывают проблемы с больницами из-за роста числа заболеваний. В настоящее время особенно ярко выражена «тройная болезнь»: COVID-19, грипп и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), вызывающего бронхиолит.

Дефицит антибиотиков повышает спрос на новые лекарства
Фото: UnsplashUnsplash

Однако на фоне роста числа заболеваний не произошло наращивание производства антибиотиков. Отмечается, что месяц назад во Франции было сделано официальное заявление о задержке поставок амоксицилина, который используется для лечения инфекционных заболеваний детей.

Аналогично поступили представители Испании и Германии, сообщив о нехватке амоксицилина. С полной информацией знакомит издание Центральная Служба Новостей.

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