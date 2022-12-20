Дефицит антибиотиков повышает спрос на новые лекарства

Как сообщает Центральная Служба Новостей, многие страны мира испытывают проблемы с больницами из-за роста числа заболеваний. В настоящее время особенно ярко выражена «тройная болезнь»: COVID-19, грипп и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), вызывающего бронхиолит.

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Однако на фоне роста числа заболеваний не произошло наращивание производства антибиотиков. Отмечается, что месяц назад во Франции было сделано официальное заявление о задержке поставок амоксицилина, который используется для лечения инфекционных заболеваний детей.