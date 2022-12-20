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3 часа назад

Офтальмолог пояснила, могут ли возникнуть проблемы со зрением из-за стресса

Вечерняя Москва

Врач-офтальмолог Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Нурлана Аскерова объяснила, могут ли возникнуть проблемы со зрением из-за стресса.

Могут ли возникнуть проблемы со зрением из-за стресса
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметила, что повышенный уровень гормона стресса (кортизола) приводит к дисбалансу и может негативно повлиять на мозг и зрительную систему.

По словам доктора, хронический стресс может быть одновременно и следствием, и одной из основных причин потери зрения при таких заболеваниях, как глаукома и нейропатия (поражение) зрительного нерва.

Также бывают ситуации, когда при обследовании не выявляют видимых причин для снижения зрения. При этом причина может скрываться в неврозе, к которому может привести стресс.

К счастью, в большинстве случаев проблемы имеют обратимый характер, если устранить источник стресса и подобрать правильную терапию, передает Общественная служба новостей.

Ранее врачи офтальмологического отделения Воскресенской больницы смогли восстановить зрение 22-летнему пациенту. Ему провели сложную операцию по восстановлению передней камеры глаза, передает РИАМО.

В настоящее время при своевременном обращении за медицинской помощью врачам чаще всего удается вернуть зрение пациенту, однако бывают исключения. Об этом «Вечерней Москве» сообщила врач-офтальмолог Государственной клинической больницы имени Сергея Боткина Симона Симонова в пятницу, 25 ноября.

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