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4 часа назад

Врач рассказал, как бороться с аллергическим кашлем

Вечерняя Москва

Врач-аллерголог Мурат Намзиев рассказал, как избавиться от аллергического кашля.

Врач рассказал, как бороться с аллергическим кашлем
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Кашель при аллергии обычно сопровождается покраснением глаз, затрудненным дыханием. Если же кашель сопровождается повышенной температурой, слабостью и головной болью, то это уже простудные заболевания.

По словам врача, важно понять, что выступает аллергеном и устранить этот фактор. Лучше всего выяснить это с помощью медицинского исследования.

Чтобы облегчить кашель, а также не допустить его возникновение в будущем, важно следовать нескольким правилам. Во-первых, проводить ежедневно влажную уборку и увлажнять воздух в помещении. Стоит избавиться от ковров и перьевых подушек. Стиральный порошок лучше заменить на хозяйственное мыло, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Редкая стирка постельного белья может привести к тяжелым заболеваниям, предупредила семейный врач Татьяна Захарова. Так, это может привести к возникновению аллергических реакций и приступов астмы, передает Nation news.

Принято считать, что главные сезоны аллергии — это весна и лето. Однако никто не застрахован от проявления этого заболевания и осенью. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как проявляется осенняя аллергия.

Болезни и лекарства,Татьяна Захарова,
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