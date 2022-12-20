Врач рассказал, как бороться с аллергическим кашлем

Врач-аллерголог Мурат Намзиев рассказал, как избавиться от аллергического кашля.

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Кашель при аллергии обычно сопровождается покраснением глаз, затрудненным дыханием. Если же кашель сопровождается повышенной температурой, слабостью и головной болью, то это уже простудные заболевания.

По словам врача, важно понять, что выступает аллергеном и устранить этот фактор. Лучше всего выяснить это с помощью медицинского исследования.

Чтобы облегчить кашель, а также не допустить его возникновение в будущем, важно следовать нескольким правилам. Во-первых, проводить ежедневно влажную уборку и увлажнять воздух в помещении. Стоит избавиться от ковров и перьевых подушек. Стиральный порошок лучше заменить на хозяйственное мыло, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Редкая стирка постельного белья может привести к тяжелым заболеваниям, предупредила семейный врач Татьяна Захарова. Так, это может привести к возникновению аллергических реакций и приступов астмы, передает Nation news.