Нарколог предостерег от лечения кашля горячим пивом

«Напитки, основу которых составляет нагретый алкоголь, опасны стремительным опьянением из-за быстрого всасывания при попадании внутрь организма - неважно, идет речь о глинтвейне, который готовится на основе вина, либо о нагретом пиве. При употреблении нагретого пива есть дополнительная опасность не рассчитать дозу, так как пиво многие считают слабоалкогольным напитком и могут выпить сразу несколько порций такого «коктейля». К сожалению, нередки случаи, когда человек незаметно перебирает такими кажущимися безобидными напитками, что приводит к несчастным случаям и отравлениям», - сказал Виталий Холдин.