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2 часа назад

Нарколог предостерег от лечения кашля горячим пивом

Агентство «Москва»иещё 2

Попытки избавиться от кашля с помощью горячего пива могут привести к отравлению и другим последствиям злоупотребления спиртным. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог подмосковного министерства здравоохранения Виталий Холдин.

Нарколог предостерег от лечения кашля горячим пивом
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Он пояснил, что нагретый алкоголь быстрее всасывается организмом, поэтому и опьянение наступает стремительно.

«Напитки, основу которых составляет нагретый алкоголь, опасны стремительным опьянением из-за быстрого всасывания при попадании внутрь организма - неважно, идет речь о глинтвейне, который готовится на основе вина, либо о нагретом пиве. При употреблении нагретого пива есть дополнительная опасность не рассчитать дозу, так как пиво многие считают слабоалкогольным напитком и могут выпить сразу несколько порций такого «коктейля». К сожалению, нередки случаи, когда человек незаметно перебирает такими кажущимися безобидными напитками, что приводит к несчастным случаям и отравлениям», - сказал Виталий Холдин.

Он подчеркнул, что для лечения кашля существует множество лекарственных препаратов, доказавших свою эффективность.

«Лечение же подогретым пивом не является полезным. Не надо экспериментировать, нужно принимать лекарства, которые назначают врачи-специалисты», - добавил Виталий Холдин.

Нарколог также напомнил, что безопасной дозы алкоголя не существует.

«Спиртное негативно сказывается на сердце и нервной системе, а его употребление при сочетании с лекарствами может привести к непредвиденным последствиям для организма», - подчеркнул врач.

Болезни и лекарства,
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