Малышева призвала россиян не питать иллюзий об активированном угле

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева опровергла популярное заблуждение, связанное с активированным углем. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она призвала россиян не питать иллюзий насчет эффективности этого препарата при алкогольном отравлении в новогодние праздники. Выпуск передачи доступен на видеохостинге Rutube.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Малышева рассказала, что активированный уголь принимают в дозировке один грамм на один килограмм веса. Как уточнила врач, один грамм — это четыре таблетки этого препарата.

По словам телеведущей, если вес человека составляет 52 килограмма, то в таком случае при алкогольном отравлении ему нужно выпить 208 таблеток угля.

«Такую дозу активированного угля дать пьяному человеку невозможно. Поэтому не питайте иллюзий», — подытожила она.