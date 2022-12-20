Врач назвала признаки развития пневмонии

Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, как распознать у себя пневмонию и не допустить развития серьёзных последствий.

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Признаками пневмонии являются высокая температура, кашель с мокротой, одышка, боли в грудной клетке при отсутствии насморка и боли в горле, объяснила терапевт «Вечерней Москве».

При обнаружении у себя подобных симптомов пациенту стоит обратиться к врачу. Сделать это следует не позже, чем на третьи сутки после проявления соответствующей симптоматики, уточнила Ярцева.