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1 час назад

Врач назвала признаки развития пневмонии

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Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, как распознать у себя пневмонию и не допустить развития серьёзных последствий.

Врач назвала признаки развития пневмонии
Фото: RT на русскомRT на русском

Признаками пневмонии являются высокая температура, кашель с мокротой, одышка, боли в грудной клетке при отсутствии насморка и боли в горле, объяснила терапевт «Вечерней Москве».

При обнаружении у себя подобных симптомов пациенту стоит обратиться к врачу. Сделать это следует не позже, чем на третьи сутки после проявления соответствующей симптоматики, уточнила Ярцева.

Вместе с тем она напомнила, что опасность самостоятельного лечения пневмонии заключается в том, что многие назначают себе лекарства самостоятельно и не соблюдают дозировку.

Болезни и лекарства,Ирина Ярцева,
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