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2 часа назад

Невролог объяснила, о чем могут сигнализировать мерзнущие ноги и руки

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Мерзнущие даже в теплом помещении ноги и руки могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Невролог Айшат Юнусова объяснила, с чем это может быть связано.

Невролог объяснила, о чем могут сигнализировать мерзнущие ноги и руки
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Одной из частых причин является дефицит железа, в результате которого происходит гипоксия. Железо является ключевым компонентом гемоглобина – особого белка, обеспечивающего связывание кислорода с клетками крови», – отметила Айшат Юнусова.

Помимо этого замерзание рук и ног может говорить о проблемах с щитовидной железой. При этом нарушается терморегуляция всего тела, а также могут опухать веки, кожа становится сухой и шелушится, передает «Газета.Ru».

Это также может быть одним из симптомов сердечной недостаточности. В данном случае замерзание конечностей сопровождается отеками и бледностью кожи.

При обнаружении такого симптома врач советует обращаться к медикам, чтобы выявить и нейтрализовать причину.

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