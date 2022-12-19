Невролог объяснила, о чем могут сигнализировать мерзнущие ноги и руки

Мерзнущие даже в теплом помещении ноги и руки могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Невролог Айшат Юнусова объяснила, с чем это может быть связано.

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«Одной из частых причин является дефицит железа, в результате которого происходит гипоксия. Железо является ключевым компонентом гемоглобина – особого белка, обеспечивающего связывание кислорода с клетками крови», – отметила Айшат Юнусова.

Помимо этого замерзание рук и ног может говорить о проблемах с щитовидной железой. При этом нарушается терморегуляция всего тела, а также могут опухать веки, кожа становится сухой и шелушится, передает «Газета.Ru».

Это также может быть одним из симптомов сердечной недостаточности. В данном случае замерзание конечностей сопровождается отеками и бледностью кожи.