Что такое свиной грипп: симптомы, лечение, штамм гриппа в 2022 году

Рассказываем об особенностях вируса и о мерах защиты.

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Почему грипп в этом сезоне носит название «свиной»

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Вирус свиного гриппа известен ещё с 30-х годов ХХ века. Он был широко распространён среди домашнего скота в США, Канаде и Мексике, однако не представлял угрозы для человека.

После термической обработки мясо становилось безопасным, к тому же тогда вирус поражал только животных. Со временем появились единичные случаи заражения среди фермеров.

Вспышка нового вируса свиного гриппа произошла в 2009 году. Происхождение штамма H1N1 до сих пор наверняка неизвестно. Инфекция была названа «свиной» за наибольшее генетическое сходство со свиным гриппом.

Конкретно среди свиней этот штамм обнаружить не удалось, но, по одной из версий, вирус мог мутировать таким образом, что стал циркулировать в человеческой популяции.

Как отличить от простуды

Обычно болезнь начинается с типичных симптомов любого гриппа: лихорадки, головной боли, повышенной температуры, сухого кашля. Часто сопровождается расстройством желудочно-кишечного тракта. В тяжёлой форме заболевание поражает сосуды, угрожает тромбообразованием и кровоизлиянием.

Только по симптоматике ни один врач не сможет наверняка отличить свиной грипп H1N1 от другого, потому что заболевание не имеет ярко выраженных характерных симптомов.

Вместе с тем для выбора правильного лечения врачу нужно знать конкретный патоген, который вызвал недомогание.

Свиной грипп легко спутать с другими видами гриппа, ОРВИ и даже коронавирусом – в лёгкой форме все эти заболевания имеют схожую клиническую картину. Поэтому врачи обращаются к лабораторной диагностике.

Сегодня существуют специальные тесты на комплекс ОРВИ: по одному мазку из зева пациента проверяют сразу на множество респираторных инфекций. Также можно сдать отдельно анализ на коронавирус COVID-19 при подозрении на заражение.

Как защититься

Из-за высокой заразности вирус свиного гриппа распространяется очень быстро, вспышки носят массовый характер. Однако меры защиты от него всем хорошо знакомы: они совпадают с рекомендациями при ковиде.