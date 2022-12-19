Антибиотики при ОРВИ и гриппе могут нанести вред здоровью

Прием антибиотиков при ОРВИ и гриппе не позволит вылечиться, но при этом может нанести вред здоровью, рассказал журналистам в понедельник главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов .

"Важно помнить, что ОРВИ, включая грипп, аденовирусную инфекцию и некоторые другие, вызываются вирусами, на которые антибиотики не действуют. Прием антибиотиков не только не поможет вылечить ОРВИ, но может нанести вред здоровью", - сказал он.

Чуланов отметил, что в первую очередь это связано с тем, что антибиотики поражают не только болезнетворные бактерии, вызывающие, например, бактериальную пневмонию, но и те, которые в норме присутствуют в организме человека, и играют важную роль в том числе в регуляции иммунитета.