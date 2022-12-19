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1 час назад

Антибиотики при ОРВИ и гриппе могут нанести вред здоровью

ТАССиещё 1

Прием антибиотиков при ОРВИ и гриппе не позволит вылечиться, но при этом может нанести вред здоровью, рассказал журналистам в понедельник главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Антибиотики при ОРВИ и гриппе могут нанести вред здоровью
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Важно помнить, что ОРВИ, включая грипп, аденовирусную инфекцию и некоторые другие, вызываются вирусами, на которые антибиотики не действуют. Прием антибиотиков не только не поможет вылечить ОРВИ, но может нанести вред здоровью", - сказал он.

Чуланов отметил, что в первую очередь это связано с тем, что антибиотики поражают не только болезнетворные бактерии, вызывающие, например, бактериальную пневмонию, но и те, которые в норме присутствуют в организме человека, и играют важную роль в том числе в регуляции иммунитета.

"Поэтому назначение антибиотиков должно быть обоснованным. Назначать антибиотики могут только врачи при наличии признаков бактериальной инфекции", - добавил он.

По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России за предыдущую неделю вырос на 35,4%. Доля вирусов гриппа в совокупном показателе заболеваемости составляет 52,6%. Среди штаммов преобладает свиной грипп, выявленный в 82 субъектах РФ.

Болезни и лекарства,Владимир Чуланов,Минздрав РФ,Роспотребнадзор,
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