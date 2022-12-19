Какие симптомы говорят о проблемах с желчным пузырем

Тошнота, рвота и горечь во рту могут говорить о проблемах с желчным пузырём. При калькулёзном холецистите, когда орган воспаляется и в нём есть камень, могут быть спазматические боли в правом подреберье, которые возникают в течение часа после еды. Об этом, ссылаясь на врача-терапевта Алексея Хухрева, пишет «Москва 24».