Какие симптомы говорят о проблемах с желчным пузырем

Тошнота, рвота и горечь во рту могут говорить о проблемах с желчным пузырём. При калькулёзном холецистите, когда орган воспаляется и в нём есть камень, могут быть спазматические боли в правом подреберье, которые возникают в течение часа после еды. Об этом, ссылаясь на врача-терапевта Алексея Хухрева, пишет «Москва 24».
«Также может быть тошнота. Боль может отдавать в спину. Если камень затыкает желчный проток, человек может пожелтеть. Боли эти сильные, со рвотой. И это основание для вызова скорой помощи. Если камень встал там прочно, то это основание для операции», — отметил медик.
Горечь во рту, сопровождаемая тошнотой, может указывать на наличие рефлюкса, при котором желчь из двенадцатиперстной кишки забрасывается в желудок, добавил эксперт.