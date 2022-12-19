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1 час назад

Какие симптомы говорят о проблемах с желчным пузырем

Клопс.Ru

Тошнота, рвота и горечь во рту могут говорить о проблемах с желчным пузырём. При калькулёзном холецистите, когда орган воспаляется и в нём есть камень, могут быть спазматические боли в правом подреберье, которые возникают в течение часа после еды. Об этом, ссылаясь на врача-терапевта Алексея Хухрева, пишет «Москва 24».

Какие симптомы говорят о проблемах с желчным пузырем
Фото: pxhere.compxhere.com

«Также может быть тошнота. Боль может отдавать в спину. Если камень затыкает желчный проток, человек может пожелтеть. Боли эти сильные, со рвотой. И это основание для вызова скорой помощи. Если камень встал там прочно, то это основание для операции», — отметил медик.

Горечь во рту, сопровождаемая тошнотой, может указывать на наличие рефлюкса, при котором желчь из двенадцатиперстной кишки забрасывается в желудок, добавил эксперт.

Болезни и лекарства,Алексей Хухрев,
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