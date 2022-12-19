Лекарства от диабета снижают риск развития слабоумия

Исследование специалистов из Университета Торонто показало, что класс средств от диабета 2 типа может помочь пожилым людям с этой болезнью уменьшить вероятность возникновения деменции.
В статье в журнале Diabetes Care, посвященной этому исследованию, отмечается, что врачи сначала назначают пациентам с диабетом 2 типа метформин. Если он действует недостаточно, медики могут добавить другие препараты. К примеру, SGLT2, снижающие уровень сахара в крови, заставляя почки интенсивнее выводить глюкозу с мочой. Или DPP4, увеличивающие срок жизни гормона, который стимулирует выработку инсулина.
Участниками исследования стали больше 106 тысяч человек от 66 лет и старше, за которыми наблюдали в течение 3 лет. Одни принимали SGLT2-препараты, другие — DPP4. К финалу исследования деменцией заболели на 20% меньше пациентов в группе, принимавшей SGLT2-препараты.