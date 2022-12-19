Лекарства от диабета снижают риск развития слабоумия

Исследование специалистов из Университета Торонто показало, что класс средств от диабета 2 типа может помочь пожилым людям с этой болезнью уменьшить вероятность возникновения деменции.

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В статье в журнале Diabetes Care, посвященной этому исследованию, отмечается, что врачи сначала назначают пациентам с диабетом 2 типа метформин. Если он действует недостаточно, медики могут добавить другие препараты. К примеру, SGLT2, снижающие уровень сахара в крови, заставляя почки интенсивнее выводить глюкозу с мочой. Или DPP4, увеличивающие срок жизни гормона, который стимулирует выработку инсулина.