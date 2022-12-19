Чем опасен профилактический прием иммуностимуляторов

«Иммуномодулятор и иммуностимуляторы — это серьёзные препараты, для каждого из них свои показания. Бесконтрольный приём — это беда аллергологов-иммунологов. Пациенты всё просят назначить им что-то для укрепления иммунитета. Но не надо этого делать, оставьте свой иммунитет в покое. Надо знать, что именно стимулировать, должно быть проведено иммунологическое обследование, чтобы выявить какое звено иммунитета, как себя чувствует. Все иммунодефицитные состояния проявляются ещё в детском возрасте. Никакой фармакологической поддержки без показаний не нужно делать».