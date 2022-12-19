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2 часа назад

Чем опасен профилактический прием иммуностимуляторов

Говорит Москваиещё 1

Зачастую пациенты обращаются к докторам с просьбой назначить их. Тем не менее, такие лекарства нужны не всем, они выписываются по показаниям.

Чем опасен профилактический прием иммуностимуляторов
Фото: unsplashunsplash

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила заведующая отделением аллергологии ГКБ им. Плетнёва, врач аллерголог-иммунолог Наталья Лебедева.

«Иммуномодулятор и иммуностимуляторы — это серьёзные препараты, для каждого из них свои показания. Бесконтрольный приём — это беда аллергологов-иммунологов. Пациенты всё просят назначить им что-то для укрепления иммунитета. Но не надо этого делать, оставьте свой иммунитет в покое. Надо знать, что именно стимулировать, должно быть проведено иммунологическое обследование, чтобы выявить какое звено иммунитета, как себя чувствует. Все иммунодефицитные состояния проявляются ещё в детском возрасте. Никакой фармакологической поддержки без показаний не нужно делать».

Лебедева порекомендовала повышать иммунитет здоровым образом жизни: соблюдать режим сна, питаться полезной пищей и заниматься спортом.

Болезни и лекарства,Наталья Лебедева,
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