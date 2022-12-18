Две трети россиян признались в проблемах со здоровьем

У 70% россиян не всё в порядке со здоровьем. А у 35% из опрошенных — ещё и приступы тревоги или депрессии. Об этом говорят не абы кто, а сотрудники Сеченовского университета. Конечно, большинство россиян не любят распространяться о проблемах и на все вопросы о здоровье говорят «хорошо» или даже «отлично». Но если копнуть глубже, то болячки есть у каждого. И они отравляют повседневную жизнь.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам врачей, лишь у 30% людей нет проблем со зрением, слухом, ходьбой и подвижностью, возможностью ухода за собой, познанием и коммуникацией. При этом каждый второй опрошенный экспертами отмечал затруднения хотя бы в одной из шести этих сфер, а каждый девятый говорил о серьёзных ограничениях. Это серьёзный вызов для системы здравоохранения, говорят специалисты.

Видео дня

Более трети (39%) опрошенных пожаловались, что живут с гипертонией или повышенным артериальным давлением, но только половина из них регулярно принимает лекарства. У каждого четвёртого (25%) оказалось повышенное содержание холестерина в крови, у каждого девятого — сердечная недостаточность, а у каждого десятого — стенокардия.

При этом 35% опрошенных признались, что постоянно испытывают «тревогу и депрессию». И всё это не связано ни с возрастом, ни с полом, ни с регионом проживания, ни с уровнем дохода.

Также исследователи оценили, как россияне относятся к своему здоровью — ведут ли они здоровый образ жизни и занимаются ли спортом. Оказалось, что в России курит 34% населения, а алкоголь употребляет 76%, причём больше половины из них пьют либо каждый день, либо за раз выпивают слишком много. А вот со спортом всё совсем наоборот — лишь каждый второй занимается им хотя бы чаще раза в неделю.

«К сожалению, важность инвестиций в собственное здоровье недооценивается людьми. Даже самые маленькие повседневные выборы — съесть мясо или рыбу, прогуляться вечером или выпить бокал вина, пойти в бассейн или поехать на пикник с шашлыками — оказывают влияние на здоровье и сейчас, и в будущем. Это особенно заметно в данных, собранных нами: проблемы со здоровьем резко возрастают к 45 годам», — объяснила руководитель университета Екатерина Александрова.

Вместе с тем 47% россиян за последний год хотя бы раз отказывались получать медицинскую помощь. Из них 41% ссылались, что проблема в общем-то несрочная, а 22% просто не хотели рисковать заразиться коронавирусом. А остальные признались, что не могли найти свободного времени или боялись, что лечение влетит в копеечку.