Врач оценил народные методы «лечения» рака

Столкнувшись с онкологией, многие пациенты впадают в отчаяние и начинают искать нетрадиционные способы побороть недуг. А тут ещё «целители» обещают вылечить самые запущенные случаи. Кто-то, увы, не доверяет медикам, другие хотят дополнить официальное лечение, чтобы стало эффективнее, но толку от этого не будет, а вот вред вполне вероятен. Об этом рассказал онколог Владимир Сенько.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По его словам, в случаях, когда опухоль уже есть, влиять на неё можно только традиционными методами лечения — химиотерапией, лучевой терапией.

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Народные средства, если их применять с детства, действительно могут обладать иммуностимулирующими эффектами, бороться со свободными радикалами, делая клетки менее уязвимыми для рака. Но с онкологией, которая уже есть, справиться они не помогут, а, скорее, наоборот.

Например, витамин В17 одно время представляли практически как сенсацию, которая якобы позволяет обойтись без химиотерапии и операций. Учёные это полностью опровергли. С раком он бороться не помогает, да ещё и распадается в организме на токсичные для клеток цианиды, что ухудшает и без того тяжёлое состояние больного.

Не поможет и козье молоко — жирные кислоты и белок лактоферрин, которые считают «лечебными» компонентами. Сенько согласился, что эти вещества полезны для организма тем, что помогают иммунной системе активно работать, но уточнил, что побороть вышедшие из-под контроля злокачественные клетки они, конечно, не в состоянии.

Пытаются бороться с раком и приёмом ударных доз витамина С, которые якобы подавляют опухолевый рост за счёт мощного антиоксидантного действия. Отмечались и попытки усилить за счет приёма больших объёмов аскорбиновой кислоты эффект от химиотерапии, снизив её побочные действия. Но научного подтверждения у этих схем нет, а вот перспектива навредить желудку и почкам перегрузкой вполне реальна.

Другими экзотическими методами борьбы с раком, о которых рассказал специалист, стали применение коньяка с различными добавками вроде трав и соли (вместо борьбы с раком может только ускорить его прогрессирование), клизмы с содой при раке прямой кишки и толстого кишечника (может подорвать работу ЖКТ и нарушить кислотно-щелочной баланс), настои чистотела, зверобоя, полыни (перспектива получить дополнительные проблемы с сердцем и гормональным обменом) и употребление куриной печени (поддержит силы болеющего и не более того, а если есть слишком много субпродуктов, могут возникнуть проблемы с усвоением).