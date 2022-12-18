Диетолог объяснила связь между раком и употреблением супа

Диетолог Василиса Пономарева рассказала, почему опасно есть суп горячим. Регулярные приемы горячей пищи могут привести к раку пищевода.
«Разумно дать горячим напиткам или горячей пище, такой как суп, остыть перед едой», – отмечает врач.
Горячая еда может обжечь горло и пищевод, и это спровоцирует воспаление. При регулярных воспаления ЖКТ могут начать развиваться раковые клетки. Горячий чай или кофе имеют аналогичный эффект. Важна температура, а не вещество.
Гастроэнтерологи рекомендуют не употреблять пищу и жидкости теплее 60 градусов. Чтобы кипяток успел остыть до приемлемой температуры, стоит подождать 5-6 минут, и только потом приступать к еде.
Если вы случайно проглотили горячую пищу, стоит запить ее теплой, а не холодной водой. От одного случая организм не пострадает, сообщает «МедикФорум».