Диетолог объяснила связь между раком и употреблением супа

Диетолог Василиса Пономарева рассказала, почему опасно есть суп горячим. Регулярные приемы горячей пищи могут привести к раку пищевода.

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«Разумно дать горячим напиткам или горячей пище, такой как суп, остыть перед едой», – отмечает врач.

Горячая еда может обжечь горло и пищевод, и это спровоцирует воспаление. При регулярных воспаления ЖКТ могут начать развиваться раковые клетки. Горячий чай или кофе имеют аналогичный эффект. Важна температура, а не вещество.

Гастроэнтерологи рекомендуют не употреблять пищу и жидкости теплее 60 градусов. Чтобы кипяток успел остыть до приемлемой температуры, стоит подождать 5-6 минут, и только потом приступать к еде.