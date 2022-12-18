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3 часа назад

Врач объяснила, кому необходимо принимать противовирусные препараты при первых симптомах гриппа

Ferra.ru

Врач, кандидат медицинских наук Светлана Савченко рассказала, каким людям необходимо сразу обратиться за медицинской помощью и начинать противовирусную терапию при первых признаках гриппа.

Кому нужно принимать противовирусные при первых симптомах гриппа
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалист объяснила, что симптомы гриппа — резкий подъём температуры, кашель и боли в мышцах. При первых признаках необходимо оставаться дома и соблюдать постельный режим.

Обратиться за помощью и «начинать приём противовирусных препаратов при первых признаках гриппа» необходимо людям старше 65 лет, беременным, людям с определёнными хроническими заболеваниями и другим категориям. Кроме них на своё самочувствие должны обратить внимание и родственники больных.

По словам врача, больным гриппом необходимо незамедлительно начать соблюдать правила самоизоляции.

«Немедленно обращаться к специалистам для наблюдения или назначения терапии следует лицам старше 65 лет, беременным женщинам, людям, имеющим опредёленные хронические заболевания, (например, иммунодефицит, хронические заболевания лёгких, сердца или почек), тем, кто получает глюкокортикоиды или другие иммунодепрессанты, людям с избыточной массой тела», — рассказала Савченко.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,Светлана Савченко,
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