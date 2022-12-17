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1 час назад

Диетолог перечислила пять правил питания при изжоге

Мослента

Пять правил питания при изжоге перечислила врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что при жжении за грудиной следует обратиться к гастроэнтерологу, однако указанные лайфхаки могут помочь в качестве дополнительной терапии.

Диетолог перечислила пять правил питания при изжоге
Фото: МослентаМослента

Прежде всего, эксперт порекомендовала есть часто и небольшими порциями. Кроме того, Комиссарова посоветовала не запивать еду напитками, избегать спиртного и не есть за три-четыре часа до сна. Следует также избегать вызывающих изжогу продуктов: как правило, это кофе, шоколад, мята, помидоры, острое, жирные соусы и мясо.

«Никаких диетических столов, вареного и на пару не нужно. Это прошлый век и сплошные мучения»,

— добавила доктор.

Ранее способы побороть изжогу назвал врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, чтобы избавиться от этого недуга, необходимо сбросить лишний вес.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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